وليد الركراكي يتغنى بأداء لاعبي المنتخب المغربي أمام الجابون

علق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، علي ردة فعل وأداء لاعبيه أمام الجابون بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، مشيرًا إلى أنه يرى أنهم ظهروا بشكل مذهل خلال المباراة وكشفت قوة شخصية أسود الأطلس.

الركراكي يشيد بأدء لاعبي المغرب

حيث تقدم المنتخب الجابوني بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة، قبل أن ياتي الرد من المنتخب المغربي بخماسية سجلهم إبراهيم دياز "هدفين"، وجمال حركاس، ويوسف النصيري، وإسماعيل صيباري.

وتحدث الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن ردة فعل لاعبي المنتخب كانت مذهلة ورائعة بكل المقاييس. لقد أعجبتني بشدة وادهشتني في آن واحد. هذا يضاعف من حبي الشديد بهذه المجموعة ويجعلني متفائلا بها لحد لا يمكن تصوره".

وأردف "كنا متوقعين كل السيناريوهات ومنها أن يسجل المنافس أولًا، والمثير أن ما توقعناه واشتغلنا عليه نفذناه بالحرف. حركاس وأكرد (نايف) بحاجة لمزيد من الوقت ليتفاهما، وظهر إبراهيم بشكل مميزًا في لحظات حاسمة وأنا مسرور له كثيرًا".

وإنه ي حديثه "نتطلع للعام القادم بمشيئة الله بتفاؤل كبير والهدف واضح وهو الكان".