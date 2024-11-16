محامي كهربا: لم يتواصل معي أحد من الزمالك لحل أزمة الشيك

تحدث أشرف عبدالعزيز محامي محمود دهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستجدات أزمة مستحقات اللاعب لنادي الزمالك.

اجتماع بين كهربا وأشرف لبحث أزمة الشيك



وفي تصريحات له على برنامج "ملعب أون تايم سبورتس" قال: "كنت أتوقع أن تتواصل إدارة الزمالك معي لحل موضوع الشيك الخاص بمحمود كهربا لاعب الأهلي، وكنت سأؤكد لهم أنه سيتم تسديده خلال شهر، لكن لم يحدث أي تواصل معي حتى الآن."

وأضاف: "حتى الآن لم نطلع على المحضر، وكهربا أكد لي أنه لا داعي للقلق بشأن الموضوع، وسأكون في المكتب غدًا الأحد لمناقشة الأمر معه. سنتحدث عن إمكانياته المالية ومدى قدرته على سداد الشيك المستحق لصالح الزمالك، وسنتواصل مع إدارة النادي بشأن تسوية الأمر."

وأشار إلى أن "كهربا سدد جزءًا كبيرًا من الغرامة، وإذا كان تم التواصل معي كنت سأعمل مع كهربا على تسديد جزء من المبلغ المتوفر، وسنحاول تدبير المتبقي في وقت لاحق."

واختتم قائلًا: "سأجتمع بكهربا ثم سأتواصل مع الإدارة القانونية في الزمالك لحل المشكلة، وأكن كل الاحترام لإدارة النادي، لكن لم يتواصل معي أحد بشكل ودي لحل هذا الموضوع."