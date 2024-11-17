نجل سامي العدل: حازم إمام إمبراطور كرة القدم..وشيكابالا "الذهب الذي لا يصدأ"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد المخرج خالد سامي العدل، عشقه لنادي الزمالك منذ طفولته، مشددا على أن كان يحب مشاهدة حازم إمام من المدرجات.

نجل سامي العدل: حازم إمام إمبراطور كرة القدم..وشيكابالا "الذهب الذي لا يصدأ"

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حازم إمام إمبراطورة كرة القدم في مصر فهو لاعب كبير وكان يتلاعب بالكرة وكان يسجل أهدافا جميلة للغاية وأتذكر له هدف رائعا سجل من ركلة ركنية".

كرة طائرة.. الزمالك يهزم الشمس 3-0 في الدوري الممتاز

نشرة منتصف اليوم.. أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة ونجم الأهلي يعتذر للجماهير والأحمر يقترب من جائزتين.. تطورات إصابة زيزو وثلاثي الزمالك ولاعب برشلونة ينافس مرموش

وأضاف: "شيكابالا مثل الذهب الذي لا يصدأ فهو أسطورة حقيقية ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وظهر أمس أمام النصر الليبي بأداء أكثر من رائع ولمسات ممتعة للكرة".

مواد متعلقة

كرة طائرة.. الزمالك يهزم الشمس 3-0 في الدوري الممتاز

مرتضى منصور يعلق على انتهاء قضية فتوح ويهاجم إدارة الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار في أول يوم عمل بالبنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات أمس