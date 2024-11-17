نجل سامي العدل: حازم إمام إمبراطور كرة القدم..وشيكابالا "الذهب الذي لا يصدأ"
أكد المخرج خالد سامي العدل، عشقه لنادي الزمالك منذ طفولته، مشددا على أن كان يحب مشاهدة حازم إمام من المدرجات.
نجل سامي العدل: حازم إمام إمبراطور كرة القدم..وشيكابالا "الذهب الذي لا يصدأ"
وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حازم إمام إمبراطورة كرة القدم في مصر فهو لاعب كبير وكان يتلاعب بالكرة وكان يسجل أهدافا جميلة للغاية وأتذكر له هدف رائعا سجل من ركلة ركنية".
وأضاف: "شيكابالا مثل الذهب الذي لا يصدأ فهو أسطورة حقيقية ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وظهر أمس أمام النصر الليبي بأداء أكثر من رائع ولمسات ممتعة للكرة".