أكد المخرج خالد سامي العدل، عشقه لنادي الزمالك منذ طفولته، مشددا على أن كان يحب مشاهدة حازم إمام من المدرجات.

نجل سامي العدل: حازم إمام إمبراطور كرة القدم..وشيكابالا "الذهب الذي لا يصدأ"

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حازم إمام إمبراطورة كرة القدم في مصر فهو لاعب كبير وكان يتلاعب بالكرة وكان يسجل أهدافا جميلة للغاية وأتذكر له هدف رائعا سجل من ركلة ركنية".

وأضاف: "شيكابالا مثل الذهب الذي لا يصدأ فهو أسطورة حقيقية ومعشوق جماهير نادي الزمالك، وظهر أمس أمام النصر الليبي بأداء أكثر من رائع ولمسات ممتعة للكرة".