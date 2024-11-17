قال مشير حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار تعيين محمد رمضان في الاهلي تأخر كثيرًا.

مشير حنفي: قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا والمجاملات سبب قلة ظهوري

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" تواجدت في النادي الأهلي في عمر 9 سنوات واعتزلت في عمر 29 عاما".

وتابع: "المجاملات هي سبب عدم تواجدي على الساحة الرياضية".

وأكمل:" أحب الونش في الجيل الحالي وهو مدافع كما قال الكتاب وايضا محمد عبد المنعم".

وواصل:" قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا وهو ذكى جدا وتتلمذ على يد طارق سليم".