مشير حنفي: قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا والمجاملات سبب قلة ظهوري

الفجر الرياضي
محمد رمضان
محمد رمضان

قال مشير حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار تعيين محمد رمضان في الاهلي تأخر كثيرًا.

مشير حنفي: قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا والمجاملات سبب قلة ظهوري

وأضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" تواجدت في النادي الأهلي في عمر 9 سنوات واعتزلت في عمر 29 عاما".

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وتابع: "المجاملات هي سبب عدم تواجدي على الساحة الرياضية".

وأكمل:" أحب الونش في الجيل الحالي وهو مدافع كما قال الكتاب وايضا محمد عبد المنعم".

وواصل:" قرار تعيين محمد رمضان في الأهلي تأخر كثيرًا وهو ذكى جدا وتتلمذ على يد طارق سليم".

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