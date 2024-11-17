بركات: محمد عواد الأقرب لتعويض غياب الشناوي

الفجر الرياضي
محمد عواد
محمد عواد

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر هو الأقرب لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا في ظل غياب محمد الشناوي لتراكم البطاقات الصفراء.

بركات:  محمد عواد الأقرب لتعويض غياب الشناوي

وقال "بركات" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أفضل انضمام عمر مرموش للدوري الإسباني لأنه أقل من الدوري الإنجليزي".

وواصل: "المنافسة في ليفربول ستكون صعبة جدًا في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في نفس مركز عمر مرموش، ولكن في برشلونة ستكون فرصه كبيرة في المشاركة بالتشكيل الأساسي".
 

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وتابع: "محمد عواد الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوي في لقاء مصر وبوتسوانا القادم في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم".

وأكمل: "لم احضر اجتماع اتحاد الكرة الذي قرر فيه إقالة لجنة الحكام، والأزمة كانت في تسريب حديث الحكم وليست في اللجنة".

وأردف: "كويس أن قائمة هاني أبو ريدة من غير لاعب كورة، لأن دا كان هيسبب ضغوطات كبيرة كما حدث معي ومع حازم إمام"

محمد بركات محمد الشناوي مصر محمد عواد

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