شوقي غريب: حسام حسن على أعتاب رقم غبر مسبوق مع الفراعنة..وهذا سر تألق طاهر محمد طاهر

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن

قدم شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، التهنئة لحسام حسن المدير الفني للفراعنة عقب التعادل مع الرأس الأخضر والوصول للنقطة 13 وتأكيد التفوق والتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية

وقال "غريب" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": " حسم منتخب مصر بطاقة التأهل للنهائيات منح حسام حسن الفرصة للدفع بعناصر ووجوه جديدة في تشكيلة الفراعنة".

وأضاف: " الأداء أمام الرأس الأخضر كان مقبولًا، والمنتخب أمامه فرصة في لقاء بوتسوانا القادم، لزيادة عدد النقاط، وتحقيق رقم غير مسبوق في مشواره بالتصفيات".

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وواصل: "منتخب مصر يضم حاليًا لاعبين على مستوى جيد، والفترة القادمة ستشهد تألق عناصر جديدة".

وتابع: "حسام حسن في مرحلة تجهيز الصف الثالث لمنتخب مصر من أجل توافر أكثر من بديل مناسب للاستعانة به في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "طاهر محمد طاهر لاعب مقاتل، ويمتلك القوة البدنية، وسبق وخاض تجربة احترافية في الدوري الفرنسي".

واختتم: "طاهر كان على أعتاب الرحيل من الأهلي، ولكنه طريقة تعامل مارسيل كولر معه وجلسته مع محمود الخطيب كانا لهما دورًا كبيرًا في استعادة اللاعب لثقته وتحريره من الضغوطات والعودة للتألق من جديد"

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