موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
البرتغال
البرتغال

يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة السادسة من دوري الأمم الاوروبية.

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد 13 نقطة بينما تتواجد كرواتيا التي تحتل الوصافة بسبع نقاط.

وتنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر، على ملعب بولجود.

وتبدا في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر.

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تُذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

 


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