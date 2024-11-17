تحدث المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، نجم سبورتنج لشبونة، على اخبار انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

فيكتور جيوكيريس ينهي الشكوك حول انتقاله لمانشستر يونايتد

وصرح جيوكيريس، عبر الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على شبكة "إكس": "لم اعلم كيف انتشر خبر هذا الانضمام إلى أموريم في مانشستر يونايتد؟ لأنه لديه بالفعل عناصر هجومية هناك".

وأشارجيوكيريس: "بالطبع اشعر بالحزين الشديد رؤية أموريم يترك سبورتنج، لكننا بالتأكد نفهم قراره".

و واصل المهاجم السويدي: "لقد منحني أموريم الفرصة في المشاركة وساعدني كثيرا على المستوى الشخصي فهو بالنسبة لي شخص محوريا وغيابه سيؤثر عليّ بالتأكيد ".

وأشار بخصوص انتقاله إلى ناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية: "أتمني إنهاء هذا الموسم مع سبورتنج، أنا أحب التواجد هنا".