فوز المقاولون العرب وبروكسى والاتصالات وتعادل طنطا بدوري المحترفين

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي الفوز بطعلى فريق منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود بهدف دون رد سجله عبد الرحمن اكمل في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



بهذه النتيجة يترفع رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة محتلا قمة المجموعة بينما تجمد رصيد منتخب السويس عند

9 نقاط.

- فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق السكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بروكسي بهدف سجله شيراز محمد.

وتعادل مصطفى حمادة للسكة في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني.

وخطف شيراز الهدف الثاني لبروكسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.



ليرتفع رصيد فريق بروكسي عند النقطة 12 بينما تجمد رصيد فريق السكة الحديد عند 8 نقاط



تعادل فريق طنطا بقيادة خالد عيد مع فريق القناة بقيادة أحمد العجوز سلبيًا.



ليرتفع رصيد القناة عند النقطة 12 وطنطا عند النقطة 6.



وتلقي فريق المنصورة بقيادة ايمن المزين ب هزيمة ثقيلة من فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور بثلاثية نظيفة عن طريق شيكا ومحمد شاهين.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق المصرية للاتصالات عند النقطة 15 محتلا المركز الثاني بينما تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين متذيل المجموعة.

