أعلن النادي المصري بقيادة رئيس مجلس الإدارة كامل أبو علي عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "تاج مصر للتطوير العقاري"، حيث سيظهر شعار الشركة على ظهر قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي الحالي 2024/2025.

المصري يكشف عن راع جديد على قميصه للموسم القادم

جاء ذلك بعد الاتفاق مع أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والرئيس الشرفي للشركة، والمهندس مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارتها.

يسعي المصري بهذه الخطوة إلى تعزيز الموارد المالية للنادي من خلال توقيع شراكات استراتيجية مع عدد من الرعاة المميزين، مما يساهم في دعم خطط النادي لتطوير الأنشطة الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

الجدير بالذكر أن القميص الجديد للفريق الأول سيتم تصميمه وتقديمه بالتعاون مع شركة "بوما" العالمية، والتي تولت مسؤولية تصميم الأطقم الرسمية للنادي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف التصميم الجديد قريبا خلال الايام القادمة.