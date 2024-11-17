ملخص أهداف مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر فوزا كبيرا على نظيره منتخب ليبيريا بخماسية مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد حسين أيت أحمد ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص أهداف مباراة الجزائر وليبيريا

وسجل سامبسون دويه الهدف الأول في الدقيقة 6 صنع دانييل وعادل عيسى ماندي النتيجة للجزائر في الدقيقة 20 وسجل رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع جويري.

وعاد بغداد بونجاح بالهدف الثالث في الدقيقة 64 وعاد أمين جويري بالهدف الرابع في الدقيقة 74 صنع عمورة وسجل سعيد بن رحمة الهدف الخامس في الدقيقة 90 صنع جويري وانتهت المباراة 5/1.

ترتيب مجموعة الجزائر وليبيريا

1- الجزائر 16 نقطة
2- غينيا الاستوائية 8 نقاط
3- توجو 5 نقاط
4- ليبيريا 4 نقاط

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