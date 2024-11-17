الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقرر تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة

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عاد ربيعة إلى مستواه المميز في الفترة الأخيرة، ليصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، كما تم استدعاؤه للمنتخب الوطني ليضمن مكانه في تشكيل مارسيل كولر بالأهلي وحسام حسن في منتخب مصر.

وفي ضوء أدائه الرائع، وافق مسؤولو الأهلي على تمديد عقده حتى عام 2027.

وكان الأهلي قد أعلن في يونيو 2023 تجديد عقد ربيعة صاحب الـ31 عامًا لمدة موسمين، على أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2025.

 

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