الدوري والكونفدرالية.. جدول مباريات الزمالك حتى نهاية 2024

يستعد نادي الزمالك لخوض سلسلة من المباريات الهامة على المستويين المحلي والقاري خلال الفترة المتبقية من العام. يسعى "فارس ميت عقبة" إلى تعزيز موقعه في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي، بالإضافة إلى بداية مشواره في الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز

الزمالك × المصري البورسعيدي

التاريخ: السبت 23 نوفمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

غزل المحلة × الزمالك

التاريخ: الإثنين 2 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

الزمالك × سيراميكا كليوباترا

التاريخ: الخميس 19 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

طلائع الجيش × الزمالك

التاريخ: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

الزمالك × الاتحاد السكندري

التاريخ: الأحد 29 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

جدول مباريات الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك × بلاك بولز مابوتو (الموزمبيقي)

التاريخ: الأربعاء 27 نوفمبر 2024

التوقيت: 9:00 مساءً

إنييمبا (النيجيري) × الزمالك

التاريخ: الأحد 8 ديسمبر 2024

التوقيت: 6:00 مساءً

الزمالك × المصري البورسعيدي