الدوري والكونفدرالية.. جدول مباريات الزمالك حتى نهاية 2024
يستعد نادي الزمالك لخوض سلسلة من المباريات الهامة على المستويين المحلي والقاري خلال الفترة المتبقية من العام. يسعى "فارس ميت عقبة" إلى تعزيز موقعه في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي، بالإضافة إلى بداية مشواره في الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز
الزمالك × المصري البورسعيدي
- التاريخ: السبت 23 نوفمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
غزل المحلة × الزمالك
- التاريخ: الإثنين 2 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
الزمالك × سيراميكا كليوباترا
- التاريخ: الخميس 19 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
طلائع الجيش × الزمالك
- التاريخ: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
الزمالك × الاتحاد السكندري
- التاريخ: الأحد 29 ديسمبر 2024
- التوقيت: 8:00 مساءً
جدول مباريات الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الزمالك × بلاك بولز مابوتو (الموزمبيقي)
- التاريخ: الأربعاء 27 نوفمبر 2024
- التوقيت: 9:00 مساءً
إنييمبا (النيجيري) × الزمالك
- التاريخ: الأحد 8 ديسمبر 2024
- التوقيت: 6:00 مساءً
الزمالك × المصري البورسعيدي
- التاريخ: الأحد 15 ديسمبر 2024
- التوقيت: 9:00 مساءً
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