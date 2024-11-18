نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط منتخب إيطاليا أمام نظيره فرنسا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

أهداف مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

افتتح أدريان رابيو أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء إيطاليا، نفذها لوكاس ديني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رابيو برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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وسجل الحارس جولييلمو فيكاريو بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح فرنسا في الدقيقة 33، بعد ركلة حرة، نفذها لوكاس ديني بتسديدة رائعة، ارتطمت بالعارضة العلوية ثم بظهر الحارس وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص أندريا كامبياسو الفارق لصالح منتخب إيطاليا في الدقيقة 35، بعد عرضية من فيديريكو ديماركو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كامبياسو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس مايك مينيان.

وعزز أدريان رابيو التقدم بالهدف الثالث لصالح فرنسا والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 66، بعد ركلة حرة من جهة اليسار، نفذها لوكاس ديني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رابيو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

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