مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، في جميع البطولات سواء في تصفيات كأس أمم إفريقيا أو بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال ضد كرواتيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

إسبانيا ضد سويسرا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5 HD.

بولندا ضد أسكتلندا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 6 HD

أهم مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم

ليبيا ضد بنين، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD.

السودان ضد أنجولا، السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

تونس ضد جامبيا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

المغرب ضد ليسوتو، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD، والقناة المغربية الأرضية.