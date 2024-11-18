مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في تصفيات كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي 2024؛ وتعد أبرزهم مباراة تونس ضد جامبيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

ليبيا ضد بنين، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD.

السودان ضد أنجولا،  السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

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موعد مباراة جزر القمر ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تونس ضد جامبيا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

جزر القمر ضد مدغشقر، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 4.

المغرب ضد ليسوتو، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 3HD، والقناة المغربية الأرضية.

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