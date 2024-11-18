مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمه الحالي 2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال ضد كرواتيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

إسبانيا ضد سويسرا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5 HD.

بولندا ضد أسكتلندا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 6 HD

صربيا ضد الدنمارك، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

رومانيا ضد قبرص، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بلغاريا ضد بيلاروسيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

كوسوفو ضد ليتواليا، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

ليخنتشاين ضد سان مارينو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة