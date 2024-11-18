القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد بنين اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد بنين اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد طرابلس الدولي ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة لييبا ضد بنين

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليبيا وبنين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة جزر القمر ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وبنين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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