الهلال يرصد التعاقد مع نجم النصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن الهلال يسعي للحصول على خدمات مختار علي نجم خط وسط النصر والذي سينتهي عقده مع ناديه في يونيو المقبل.

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ولم يتوصل مختار علي حتي الآن لإتفاق نهائي بشأن تمديد عقده مع النصر، مما جعل الزعيم يرصد التعاقد مع نجم العالمي في صفقة انتقال حر.

موعد مباراة النصر ضد القادسية


يلتقي النصر مع ضيفه القادسية، مساء الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
 

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