حسام عبد المجيد يقترب من الاحتراف الخارجي والزمالك يسعى لتعديل عقده

بات حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، قريبًا من الانتقال للاحتراف الخارجي بعد العروض التي تلقاها نتيجة تألقه في الفترة الأخيرة.

حسام عبد المجيد يقترب من الاحتراف الخارجي

وقد تلقى وكيل اللاعب عددًا من العروض من أندية خارجية، لكن حسام لم يحسم قراره بعد، حيث يسعى للظهور بأعلى مستوى مع الزمالك ومنتخب مصر، أملًا في الحصول على عروض من أندية كبيرة تتماشى مع طموحاته.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الزمالك تواصلت مع وكيله لتعديل عقده، نظرًا لأن قيمة عقده الحالية لا تتناسب مع أدائه المميز مع الفريق.

وأضاف المصدر أن وكيل اللاعب وصل إلى القاهرة منذ أيام، ومن المتوقع عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، رغم أن تعديل العقد ليس أولوية بالنسبة له، حيث يركز على تحقيق حلم الاحتراف الخارجي في الفترة القادمة.