محمد حمدي يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف مع منتخب مصر في عهد حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تربع محمد حمدي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، على رأس قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف تحت قيادة حسام حسن، وذلك في 9 مباريات خاضها المنتخب قبل مواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستُقام في المغرب.

محمد حمدي الأكثر صناعة

وقد صنع محمد حمدي 4 أهداف للمنتخب المصري خلال تلك المباريات، ليكون الأكثر تمريرًا للأهداف. 

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بينما سجل كل من إمام عاشور، محمد هاني، محمد صلاح، مروان عطية، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى محمد، رامي ربيعة، إبراهيم عادل، وتريزيجيه هدفًا واحدًا في نفس الفترة.

منتخب مصر يختتم تدريباته غدًا استعدادًا لملاقاة بوتسوانا، بعد أن ضمن التأهل وصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن منتخب بوتسوانا يحتاج للتعادل للتأهل على حساب الفراعنة.

 

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