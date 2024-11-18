أحمد فتوح يعود لحسابات جوميز بعد فترة التوقف الدولي

عاد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إلى دائرة اهتمام البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بعد أن انتهت قضيته وتفرغه حاليًا للتركيز في مسيرته الرياضية.

أحمد فتوح يعود لحسابات جوميز

من المتوقع أن يعود فتوح للمشاركة مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي، وذلك في مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري، المقررة السبت المقبل.

جوميز يسعى لتأهيل فتوح نفسيًا لاستعادة مستواه المتميز، إذ يعبر عن ثقته الكبيرة في قدراته وإمكاناته، ويعتبره من العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

لذلك، يطلب منه خوض تدريبات مكثفة للعودة سريعًا إلى فورمته المعتادة، بعد حل أزمته وتفرغه التام للتركيز مع الفريق.