كاف يعلن عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل مدرب لعام 2024.. كولر يتصدر القائمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب (رجال) لعام 2024، والتي ضمت السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، وذلك تقديرًا لإنجازاته البارزة مع الفريق على المستويين المحلي والقاري.

وقد تم استبعاد جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، من القائمة النهائية بعد أن كان ضمن الأسماء المرشحة في البداية، وذلك بناءً على التقييمات المتعلقة بالأداء والنتائج المحققة مؤخرًا.

وجود مارسيل كولر ضمن هذه القائمة يعد تجسيدًا لنجاحاته المستمرة مع النادي الأهلي، حيث قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات الهامة على الصعيدين المحلي والقاري، مما يعزز فرص الفريق في الحصول على المزيد من الجوائز الفردية والجماعية.

موعد إعلان الفائز:

سيتم الكشف اسم المدرب الفائز في حفل توزيع جوائز "كاف" السنوي، الذي يكرم الشخصيات والفرق الأبرز في كرة القدم الإفريقية.

قائمة المرشحين النهائية:

مارسيل كولر (النادي الأهلي - مصر)

بيدرو غونسالفيس (منتخب موريتانيا)

إيميرس فاي (منتخب كوت ديفوار)

سيباستيان ديسابر (منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية)

هوجو بروس (منتخب جنوب إفريقيا)