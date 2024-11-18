الزمالك يحسم الجدل حول رحيل حسام عبدالمجيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي بشأن المدافع حسام عبد المجيد، في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقيه عدة عروض من أندية خارجية.

وأكد المصدر أن إدارة النادي ترفض حتى الآن فكرة رحيل اللاعب، نظرًا لأهميته في تشكيلة الفريق، خاصة بعد تألقه بجانب حمزة المثلوثي.

كما أشار المصدر إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يؤيد بقاء عبد المجيد، ويرفض مغادرته في الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الزمالك قرر تعديل عقد اللاعب في الفترة الحالية، في إطار رغبته في الاحتفاظ به وعدم السماح برحيله قريبًا.

وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يعقد وكيل اللاعب جلسة مع إدارة النادي لمناقشة تعديل العقد والعروض التي وصلته مؤخرًا.