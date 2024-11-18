إبراهيم دياز يقود هجوم منتخب المغرب ضد ليسوتو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قام وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، بالإعلان عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره ليسوتو، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب «استاد الشرف في وجدة»، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

txt

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

txt

موعد مباراة المغرب وليسوتو اليوم.. القنوات الناقلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025


تشكيل منتخب المغرب ضد ليسوتو كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: نايف أكرد – جمال حركاس – نصير مزراوي – آدم أزنو.

خط الوسط: سفيان مرابط – إلياس بن صغير – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – عبدالصمد الزلزولي – إبراهيم دياز.

ابراهيم دياز الجولة السادسة المغرب وليسوتو تشكيل منتخب المغرب تصفيات أمم أفريقيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 وليد الركراكي

مواد متعلقة

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة المغرب وليسوتو اليوم.. القنوات الناقلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس تتصدر تريند X