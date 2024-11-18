خاص لـ "الفجر الرياضي".. موقف بيراميدز من رحيل محمد الشيبي ومصير التجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر داخل فريق بيراميدز حقيقة رحيل الدولي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

بيراميدز ينفي رحيل الشيبي

وظهرت تقارير خلال الساعات الماضية، تربط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف أحد الأندية الجماهيرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

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ويقدم الشيبي مستويات متميزة مع بيراميدز في الموسمين الماضيين، مما جعله من أفضل اللاعبين في الدوري المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضي"، أن إدارة الفريق السماوي لن تفرط في خدمات النجم المغربي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق نهائي مع اللاعب على تجديد تعاقده لفترة طويلة.

وأضاف المصدر، أن الأنباء التي ظهرت خلال الساعات الماضية، والتي أكدت على رغبة اللاعب في الانتقال إلى أحد الأندية الجماهيرية ليس لها أساس من الصحة.

وأشار المصدر في نهاية تصريحاته، إلى أن محمد الشيبي سعيد بالتواجد ضمن صفوف فريق بيراميدز ويتطلع إلى التتويج بالبطولات رفقة الفريق.

كما تطرق المصدر، إلى أن إدارة الفريق تعمل خلال الفترة الحالية على تجهيز عرض بمقابل مادي كبير من أجل حسم تجديد تعاقد الثنائي المغربي محمد الشيبي وزميله في المنتخب وليد الكرتي.
 

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