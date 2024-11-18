كامل أبو علي يجتمع بـ علي ماهر لبحث كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الاثنين اجتماعًا مطولًا علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي.  


وخلال الاجتماع اطمئن كامل أبو علي من علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 استمع أبو علي إلى كافة تصورات  المدير الفني علي عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

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هذا وقد أكد  رئيس النادي  على ضرورة بذل الجميع داخل الفريق لقصارى الجهد خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.

أعرب  علي ماهر عن شكره الكبير  كامل أبو علي والذي يتابع كافة المستجدات داخل الفريق عن كثب، مؤكدًا أن دعم سيادته الكبير ومن خلفه مجلس إدارة النادي المصري يلقي بمسئوليات كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين الذين يشعرون بمدى الدعم الكبير الذين يجدونه من الأب الروحي  كامل أبو علي

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