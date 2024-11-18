سيطرة عربية في إفريقيا.. 6 منتخبات يشاركون رسميا بأمم إفريقيا



تتواصل فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات الأمم الأفريقية والتي يسعى فيها المنتخبات لاقتناص مقاعد التأهل الباقية.

وتقام البطولة في الأراضي المغربية بداية من الفترة 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

6 منتخبات عربية تضمن التأهل

وحتى الان ضمنت 6 منتخبات عربية التواجد في البطولة حيث تأهل المنتخب المصري والمغربي الجزائري التونسي كأبرز المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.



بينما تواجد منتخب جزر القمر والذي قدم أداء قوي في التصفيات إضافة لمنتخب السودان والذي بلغ أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.



وتسعى المنتخبات العربية لحصد اللقب بعد نسختين من البطولة كانوا لصالح منتخب السنغال وكوت ديفوار في غياب لمنتخبات الشمال الافريقي عن منصات التتويج منذ نسخة 2019 والذي توج بها الجزائر.