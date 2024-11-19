محمد بسام يتحدث عن حلم اللعب لـ الأهلي والزمالك.. وسبب عدم انضمامه للمنتخب

تحدث محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن موقفه من إمكانية اللعب لأحد القطبين، الأهلي أو الزمالك، في المرحلة المقبلة.

كان محمد بسام قريبًا من الانتقال إلى صفوف الأهلي في العام الجاري، ولكن المفاوضات فشلت في الأمتار الأخيرة.

بسام لا يزال يحلم باللعب لـ الأهلي أو الزمالك

وقال بسام عبر قناة “أون تايم سبورتس" عن حلم اللعب للقطبين: “لا زلت أطمح بالانتقال إلى الأهلي والزمالك، اللعب لهذين الناديين يمثل فارقًا كبيرًا في مسيرة أي لاعب”.

وأضاف حارس سيراميكا: “كما أن اللعب لأحد القطبين يضمن لي التواجد في منتخب مصر بنسبة قد تصل 70%”.

وعن عدم انضمامه للمنتخب، قال بسام: “تتم معاملتي بالقطعة وبشكل مختلف عن معاملة بقية الحراس، أُحاسب على كل خطأ بينما آخرين ينضموا بشكل طبيعي رغم وجود أخطاء لهم”.