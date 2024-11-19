موعد مباراة عمان والعراق اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب عمان الأول لكرة القدم، مع شقيقه المنتخب العراقي؛ ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة العراق ضد عمان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ملعب «السلطان قابوس الرياضي» معقل المنتخب العماني.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع بجدول ترتيب مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، برصيد 6 نقاط، بينما يقع منتخب العراق في المركز الثالث برصيد 8 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد العراق

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب عمان ضد العراق؛ مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات الكأس وتحديدا على قناتي beIN Sports 2HD، والكأس 6.