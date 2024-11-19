زكريا حمادي: لم أتوقع تألق مرموش.. وأتمنى تتويج هذا النجم بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

كشف زكريا حمادي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المغرب الفاسي وميلان الإيطالي وفولفسبورج الألماني السابق، عن علاقته بالنجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

زكريا حمادي يكشف عن علاقته بعمر مرموش

وقال حمادي في تصريحات له عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “لم نكن متوقعين ما وصل إليه عمر مرموش، زميلي السابق في فولفسبورج الألماني في الوقت الحالي ".

وتابع: “تشرفت بمزاملة مرموش، وكنت الأقرب إليه في النادي الألماني. حقيقةً، ما وصل إليه اللاعب الدولي المصري لم يكن متوقعًا تمامًا. لقد أذهل الجميع بمردوده المميز، خاصة أنه خرج من نادٍ ليس بحجم وشهرة الأهلي أو الزمالك”.

واكمل: “مرموش يمتلك ثقة كبيرة في نفسه وفي قدراته، ويعمل بجد من أجل اسمه فقط. اليوم أصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم. لقد مرّ بظروف صعبة في موسمه الأول مع فولفسبورج، لكنه لم يتوقف عن التدريبات الجادة رغم قلة مشاركته في المباريات”.

ثم أوضح: “مرموش كان وحيدًا في البداية، وكنت الأقرب إليه خلال تلك الفترة. كنا نتحدث كثيرًا ونتدرب معًا بشكل منفرد بجانب التدريبات الجماعية، لتحسين مستوانا وإثبات جاهزيتنا عندما نحتاج لذلك. مرموش لا يعرف المزاح، فهو جاد للغاية وشغوف بتحقيق النجاح”.

وعن ترشيح أشرف حكيمي للقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية، أشار حمادي: “نحن فخورون بما يقدمه حكيمي في أوروبا، وأتمنى أن يظفر بلقب الأفضل في إفريقيا. ومع ذلك، هناك أيضًا لاعبون مميزون ينافسونه على هذا اللقب”.

ثم أتم حمادي تصريحاته:" اللاعبين العرب بشكل عام، في أوروبا يقدمون أداء رائع وتطوروا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما ينعكس على زيادة جودة الكرة العربية".