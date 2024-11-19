البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر في تصفيات آسيا المؤهلة كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت تويتر.. يبحث جميع المشجعين للمنتخب السعودي علي كيفية مشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم، ويستعد المنتخب السعودي للمباراة بقوة كبيرة في هذا اللقاء الصعب، حيث يريد السعودية تحقيق انتصار من أجل ضمان التأهل خصوصا بعد التساوي مع استراليا والصين، وهذه فرصة كبيرة للمنتخب السعودي، وعلي الجانب الأخر يريد منتخب اندونيسيا تحقيق الفوز من اجل التأهل إلى المرحلة الرابعة علي الاقل، وذلك بعد فقد المنتخب للكثير من النقاط، وسنتعرف على التفاصيل الكاملة بشأن متابعة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

مشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت

وستنطلق صافرة البداية اليوم في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت مصر، وفي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المملكة السعودية، وذلك في اطار الجولة السادسة من ترتيب المجموعة علي استاد جيلورا بونج كارنو ماديا، وسيتم نقل المباراة علي قناة بي ان سبورت 1 بتعليق عبدالله الغامدي، وقناة الكأس 5 بتعليق أحمد الطيب.

وقام المنتخب السعودي بالاستعداد للمباراة بقوة من أجل رغبته في التأهل إلى كأس العالم 2026، وحقق المنتخب خلال مشواره الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر في لقاء، ويحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط من ترتيب المجموعة بالتساوي مع الصين واستراليا.

بث مباشر مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم تويتر

ويدخل منتخب أندونيسيا للمباراة بقوة من أجل تحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب، وحقق المنتخب في مشواره ثلاثة تعادلات وخسارتين، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد ثلاثة نقاط من ترتيب المجموعة، ويعمل المنتخب علي الانتصار ولا بديل عنه، ويأمل المنتخب السعودي الفوز في هذا اللقاء الصعب الذي يحسم بشكل كبير التأهل إلى كأس العالم 2026.

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وأندونيسيا اليوم يلا شوت

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