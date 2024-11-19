نجم الأهلي على رادار الانتقال إلى نادي زد

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كريم نيدفيد يقترب من الانضمام إلى نادي زد

وأوضح الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كريم نيدفيد تلقى عرض من نادي زد، تمهيدا لضمه في يناير المقبل".

وتابع:" نجم الأهلي يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، من أجل المشاركة بشكل أساسي في المباريات".

وأتم كريم رمزي تصريحاته:" كريم نيدفيد سينتظر حتى يناير المقبل، وفي حال عدم مشاركته مع الأهلي سيوافق على عرض نادي زد، ويرحل بشكل نهائي عن صفوف الفريق".

