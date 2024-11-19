نجم الأهلي على رادار الانتقال إلى نادي زد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كريم نيدفيد يقترب من الانضمام إلى نادي زد

وأوضح الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كريم نيدفيد تلقى عرض من نادي زد، تمهيدا لضمه في يناير المقبل".

وتابع:" نجم الأهلي يرغب في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، من أجل المشاركة بشكل أساسي في المباريات".

txt

اتجاه في الزمالك لإعارة مهاجمه في الميركاتو الشتوي

txt

نجم الزمالك ينتقد قائمة هاني أبو ريدة بسبب لاعبين الكرة

وأتم كريم رمزي تصريحاته:" كريم نيدفيد سينتظر حتى يناير المقبل، وفي حال عدم مشاركته مع الأهلي سيوافق على عرض نادي زد، ويرحل بشكل نهائي عن صفوف الفريق".
 

مواد متعلقة

"مجانية Globe Soccer" القنوات المفتوحة الناقلة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024 وطريقة التصويت OnLiNe

صباح الكورة.. حقيقة معاناة نجم الزمالك من إصابة مزمنة وفيراري الأهلي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء

الأكثر قراءة

عاجل إحالة هدير عبدالرازق للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور

شاهد مباراة قطر والإمارات بث مباشر مجانا.. مباراة قطر 🇶🇦 و🇦🇪 الإمارات | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة منتخب قطر × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يلا شوت قطر LIVE.. مشاهدة مباراة قطر والإمارات بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق وعمان اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد بالبث المباشر قطر اليوم.. مشاهدة قطر × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم بتصفيات أمم إفريقيا 2025