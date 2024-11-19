يلا شوت Iraq الآن.. المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
يلا شوت Iraq الآن..
يلا شوت Iraq الآن.. المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان

يلا شوت Iraq الآن.. المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. يترقب عشاق كرة القدم اليوم واحدة من أهم مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تجمع المباراة المرتقبة بين العراق وعمان، وسط أجواء حماسية وأهمية بالغة لكلا المنتخبين، يسعى أسود الرافدين لتحقيق فوز جديد يؤكد تفوقهم، بينما يأمل المنتخب العماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور لرد الاعتبار، كل ذلك يمكنكم متابعته عبر يلا شوت Iraq الآن المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة العراق وعمان اليوم

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر 2024، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، عُمان.
التوقيتات حسب الدول:

  • 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • 7:00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية.
  • 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

يمكنكم متابعة المباراة عبر عدة قنوات رياضية تقدم بثًا مباشرًا بجودة عالية، ويمكن أيضًا متابعة يلا شوت Iraq الآن المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

تردد القنوات الناقلة:

بي إن سبورت

  • التردد: 11013
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 2/3

الكأس 6

  • التردد: 11919
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 3/4

الرابعة العراقية (إن توفرت)

التشكيلة الرسمية لمباراة العراق وعمان

تشكيلة منتخب العراق:

  • حراسة المرمى: جلال حسن.
  • الدفاع: دوسكي، ريبين سولاقا، مناف يونس، حسين علي.
  • الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، يوسف أمين.
  • الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

تشكيلة منتخب عمان:

  • حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.
  • الدفاع: علي البوسعيدي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، عبدالعزيز الشموسي.
  • الوسط: عبدالرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي.
  • الهجوم: محسن الغساني، صالح اليحيائي.

رابط يلا شوت Iraq الآن المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي، كما تقدم منصة يلا شوت Iraq الآن المباشر فرصة لمشاهدة المباراة بجودة عالية ومتابعة التغطية الحصرية.

أهمية مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026

تعتبر المباراة جزءًا من الجولة السادسة للتصفيات، حيث يسعى المنتخب العراقي لتعزيز حظوظه في التأهل، بينما يأمل المنتخب العماني في تحسين مركزه والاقتراب من المنافسة، المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى تاريخ التنافس بين المنتخبين، ويمكنكم متابعة كل التفاصيل عبر يلا شوت Iraq الآن المباشر لمشاهدة مباراة العراق وعمان تويتر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

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