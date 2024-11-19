سر تمسك ليفربول بالحارس الأيرلندي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفادت صحيفة “the sun”، عن محاولات نادي تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات حارس المرمى الأيرلندي كويمين كيليهير، من صفوف ليفربول، ولكن إدارة الريدز مترددة بعض الشيء نحو هذه الصفقة.

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وأشارت أن سبب الحقيقي وراء تردد ليفربول هو عدم رغبته في تدعيم صفوف أحد المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي، وعدم فتح الباب امام لأندية أخرى وهو الأمر الذي قد يتعارض مع رغبة اللاعب حيث يرغب في الاستمرار في الدوري الإنجليزي.

وقد أبدي تشيلسي  أنه سيقدم 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع ليفربول بإنهاء التعاقد مع حارسه الأيرلندي، الأمر الذي قد يجعله يفكر في قراره ويتراجع عن تردده ويوافق على العرض.
 

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