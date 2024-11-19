حقيقة رحيل نيمار عن الهلال السعودي

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تفيد باقتراب رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي ظل هذه الأخبار المتداولة مؤخرًا، كشف وكيل نيمار دا سيلفا حقيقة رحيل النجم البرازيلي عن صفوف الهلال خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال وكيل نيمار في تصريحات صحفية:"أنا ووالد نيمار الوحيدين الذين يمكننا التحدث عن مستقبل اللاعب، لا أعرف من أين أتت الشائعات الأخيرة".

وكان الصحفي البرازيلي سيزار لويس ميرلو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين أن نادي سانتوس توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع نيمار للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

