مباراة مصر لحظة بلحظة.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا اليوم 19/11/2024 في تصفيات امم افريقيا

مباراة مصر لحظة بلحظة بث مباشر الآن.. يشهد ملعب استاد الدفاع الجوي اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024، مباراة حاسمة بين المنتخب المصري ونظيره منتخب بوتسوانا، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب. هذه المباراة تأتي بعد تأهل منتخب مصر إلى النهائيات، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة للفراعنة لتثبيت موقعهم في صدارة المجموعة الثالثة واختبار لاعبين جدد في تشكيل الفريق. وفى اطار اقتراب المباراة والسعى وراء متابعة هذا اللقاء المتميز سنوضح لكم من هنا لينك متابعة المباراة فى الفقرات القادمة.

بث مباشر مباراة منتخب مصر وبوتسوانا على قنوات مفتوحة

ستكون مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس وهي الناقل الحصري لمباريات التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة beIN SPORTS HD 2. كما يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس، التي ستبث المباراة للمشاهدين في مصر بشكل مجانى ومفتوح.

مباراة مصر لحظة بلحظة.. منتخب مصر الذي ضمن تأهله إلى النهائيات بعد جمع 13 نقطة من 5 مباريات، يسعى لتحقيق انتصار جديد في هذه المباراة من أجل تأكيد تصدره للمجموعة الثالثة. في المقابل، منتخب بوتسوانا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يبحث عن الفوز أو التعادل لضمان تأهله بشكل رسمي إلى النهائيات.

من ناحية اخرى، تاريخ مواجهات المنتخبين يشهد تفوقًا كبيرًا للمنتخب المصري، حيث تقابل الفريقان في 7 مناسبات سابقة، انتهت 5 منها لصالح الفراعنة، فيما انتهت مباراتين بالتعادل. المنتخب المصري سجل 11 هدفًا في هذه المباريات، بينما سجل منتخب بوتسوانا هدفًا واحدًا فقط.

مباراة مصر لحظة بلحظة.. حكم مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

كما يدير المباراة الحكم الدولي عبدالله جاميه من غامبيا، ويعاونه مصطفى بوجانج وعبدالعزيز بوليل جاو كمساعدين، بينما سيكون لامين جاميه حكمًا رابعًا. كما سيكون مايك ليتي مراقبًا للمباراة، ويحيى حدقه مراقبًا للحكام.

مباراة مصر لحظة بلحظة.. ترتيب منتخب مصر وبوتسوانا

وبعد خمس جولات من التصفيات، يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات. منتخب بوتسوانا يأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب موريتانيا في المركز الأخير بنفس الرصيد.

مباراة مصر لحظة بلحظة.. موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا اليوم