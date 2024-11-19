لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ أحمد مجدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة تجمع جوميز بـ أحمد مجدي

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

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جوميز يتلقى نصيحة بعدم التجديد مع الزمالك

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للاطمئنان على حالة المصابين جلسة تجمع جوميز بطبيب الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

البرتغالي جوزيه جوميز البرنامج التدريبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني للفريق جوزيه جوميز مسابقة الدوري الممتاز أحمد مجدي
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