التعادل يحكم موقعة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط منتخب فلسطين في فخ التعادل الإيجابي أمام كوريا الجنوبية بهدف لمثله ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

التعادل يحكم موقعة فلسطين وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

وأحرز زيد القنبر هدف فلسطين الأول والوحيد في الدقيقة 12 في حين عدل سون هيون مين بهدف التعادل في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

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واحتسب حكم المباراة خمس دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل يرفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى النقطة 14 في صدارة الترتيب، ويتواجد منتخب فلسطين عند النقطة الثالثة في المركز الخامس.

ودخل منتخب فلسطين بالتشكيل آلاتي لمواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ياسر حمد- مصعب البطاط- ميشيل تيرمانيني- عميد محاجنة.

خط الوسط: جوناثان كانتيانا- كاميلو سالدانيا- عدي خروب- تامر صيام.

وفي الهجوم: عدي الدباغ- زيد القنبر.
 

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