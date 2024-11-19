بالصور.. وزير الرياضة يؤازر الفراعنة في مباراة مصر ضد بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على مؤازرة لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وتقديم الدعم في مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في المباراة الجارية الآن، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا

وانتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تواجد وزير الرياضة في مباراة مصر وبوتسوانا
تواجد وزير الرياضة في مباراة مصر وبوتسوانا

أحداث الشوط الأول

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بتوقيع تريزيجيه.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر ضد بوتسوانا

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دخل المنتخبين اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي، والتقدم خطوة نحو اللقب.

ومع الدقيقة الثامنة تقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتسوانا أوماتلا كيباثو بإحراز هدف التقدم لفريقه من الشوط الأول في شباك منتخب مصر.

أدرك لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه التعادل لمنتخب الفراعنة مع الدقيقة ال16 من عمر الشوط الأول، في شباك بوتسوانا.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر ضد بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلًا من: 
محمد عواد والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود زلاكا.

ويتربع منتخب مصر على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما يتواجد منتخب بوتسوانا في الوصافة برصيد 7 نقاط.

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هدف تعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا بالشوط الأول

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