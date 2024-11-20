صافرة مصرية تدير مباراة الجزائر والمغرب في تصفيات إفريقيا تحت 20 عاما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الجزائري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية تحت 20 عاما والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام المباراة والذي تقرر إسناده للحكم المصري أحمد الغندور.

ويعاون الغندور كلا من سمير جمال مساعد أول، يوسف البساطي مساعد ثان، والليبي عبد الواحد حرويدة حكما رابعا.

وجدير بالذكر أن الثلاثي التحكيمي المصري يشارك في البطولة بعد اختيارهم لتمثيل مصر في البطولة.

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موعد مباراة المغرب أمام الجزائر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس والذي يحتضن اللقاء المرتقب.

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