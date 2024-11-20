دوري المحترفين - علاء منير مديرا فنيا لنادي منتخب السويس

قرر مسئول نادى منتخب السويس الاستعانه بعلاء منير مدير فني قطاع الناشئين لتولى تدريب الفريق خلفا لأحمد المقصود الذى رحل عن الفريق بعد مباراة المقاولون العربة الاخيرة بدورى المحترفين.

وقد خاض منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود 8 مباريات فاز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مباريات.

ويحتل المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط.

وسبق لعلاء منير نجم منتخب السويس تدريب الفريق كمدرب عام، كما خاض تجربة مع نادي النوبة بدورى القسم الثالث قبل العودة لتولى المدير الفني لقطاع الناشئين بمنتخب السويس.