كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

تطورات جديدة بشأن موقف بيرسي تاو من الرحيل عن الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كولر حصل على طلب من محمد رمضان، بضرورة مشاركة بيرسي تاو في المباريات، والحصول على دقائق لعب أكثر حتى شهر يناير المقبل، ليكون من السهل تسويقه في الميركاتو الشتوي ".

وأضاف:" النادي الأهلي لا يرغب في السماح لبيرسي تاو بالرحيل عن صفوفه، بشكل مجاني، مع نهاية الموسم الجاري، ولذلك النادي يرغب في بيعه خلال شهر يناير بدلا من رحيله مجانا".