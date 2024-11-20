موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره أجسبورج يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونج وأوجسبورج

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج، في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد إليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ضد اوجسبورج

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر قناة بي أن سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.