منتخب تشيلي يحيي آماله فى التأهل لكأس العالم

الفجر الرياضي
تشيلي
تشيلي

حقق منتخب تشيلي فوزه الثاني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ضمن الجولة الـ12، على حساب ضيفه المنتخب الفنزويلي 4-2، ليحيي آماله في التأهل إلى النهائيات.

منتخب تشيلي يحيي آماله فى التأهل لكأس العالم

بهذا الفوز رفعت تشيلي رصيدها إلى 9 نقاط، مبتعدة بـ4 نقاط عن المركز السابع، الذي يتأهل صاحبه لخوض ملحق الفيفا.

أما فنزويلا فتجمد رصيدها عند 12 نقطة لتحتل المركز الثامن.

ورغم تقدم الفنزويليين بهدف لجيفرسون سافارينو (ق13)، إلا أن إدواردو فارجاس نجح في خطف التعادل لتشيلي (ق20).

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ولم تمر دقيقتين حتى عادت فنزويلا للتقدم من جديد بواسطة روبن راميريز (ق22)، لكن توماس رينكون سجل هدفا بالخطأ في مرماه لتتعادل تشيلي (ق29).

وقبل نهاية الشوط الأول قلبت تشيلي الطاولة بتسجيلها لهدف ثالث من خلال لوكاس سيبيدا (ق38)، الذي واصل التألق في الشوط الثاني وسجل هدفه الثاني له والرابع لمنتخب بلاده (ق47).

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