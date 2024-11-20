برشلونة يؤجل عودة جماهيره لكامب نو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء، عن تأجيل عودة جماهيره لملعب (سبوتيفاي كامب نو) حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل على الأقل.

برشلونة يؤجل عودة جماهيره لكامب نو

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى حاملي التذاكر الموسمية الذين طلبوا تصريح دخول للملعب بالنصف الثاني من الموسم، أوضح النادي الكتالوني أنه "بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي تمنع تغيير الملاعب خلال المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا والصعوبات اللوجستية والتكلفة الإضافية للحفاظ على تشغيل منشأتين عاليتي السعة في نفس الوقت، قرر النادي مواصلة اللعب في ملعب (لويس كومبانيس الأوليمبي) حتى نهاية المرحلة الأولى من بطولة الأبطال".

وبهذا، سيخوض "البلاوغرانا" مبارياته أمام فالنسيا (26 من يناير كانون الثاني) وديبورتيفو ألافيس (2 من فبراير شباط) في الجولتين 21 و22 من بطولة "الليغا" وأيضا مباراة أتالانتا (29 من يناير كانون الثاني) بآخر جولات مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب (لويس كومبانيس الأولمبي)، ومن المتوقع أن تقام مواجهة رايو فاييكانو المقرر لها في السادس عشر من فبراير (شباط) المقبل على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) ولكن النادي لم يؤكد هذا الأمر حتى هذه اللحظة.

 

مواد متعلقة

رسميا… نقل مباراة الأهلي والاتحاد على استاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي

محمد رمضان يضع لائحة خاصة للاعبو الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

ميجيل يكشف تطورات إصابة لاعب برشلونة

أرقام الثلاثي زيزو والشحات وشوبير بعد الترشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الأهلي يتمسك ببقاء نجم الفريق ويرفض بيعه في الانتقالات الشتوية