تشكيل منتخب الشباب لمواجهة ليبيا في تصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، عن تشكيل الفريق لملاقاة نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويأمل منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل للنهائيات، في وقت يتصدر فيه منتخب المغرب ترتيب المجموعة.

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تشكيل منتخب مصر يتضمن:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، معتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، محمد السيد، محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، عمرو بيبو، أحمد شرف، ومحمد زعلوك.

قبل انطلاق الجولة الرابعة، يحتل منتخب المغرب صدارة التصفيات برصيد 6 نقاط، ويقترب من حجز مكانه في النهائيات التي قد تقام في مصر أو كوت ديفوار.

بينما يأتي منتخب تونس في المركز الثاني بـ 3 نقاط، يليه منتخب مصر والجزائر بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب ليبيا المجموعة بلا نقاط.

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزًا على تونس بهدفين مقابل هدف، سجلهما معاد ضحاك (47) ورضا العلوي (71)، فيما أحرز هدف تونس الوحيد خليل العياري في الدقيقة الأولى.

من جانبه، تعادل منتخب مصر مع الجزائر 1-1، حيث سجل محمد زعلوك هدف مصر في الدقيقة 57، بينما أحرز بن أحمد كوحيلي هدف الجزائر من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

 

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