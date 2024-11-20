برشلونة يحسم التعاقد مع موهبتين من مالي

حسم نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الثنائي المالي إبراهيم ديارا "كاكا" وأرونا تراوري، لتدعيم صفوف أكاديمية لاماسيا.

برشلونة يضم الثنائي المالي كاكا وتراوري

ووقع الثنائي إبراهيم ديارا البالغ من العمر 18 عاما، وأرونا تراوري صاحب الـ 17 عاما، عقدًا مع برشلونة بعد خضوعهما لفترة اختبار.

وانضم الثنائي المالي إلى صفوف لاماسيا الأكاديمية التابعة لنادي برشلونة، بعد إتمام التعاقد معهما، قادمين من صفوف أكاديمية إفريقيا فوت المالية.

ويستعد برشلونة لمواجهة قوية يوم السبت القادم أمام سيلتا فيجو، في إطار فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول الليجا، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.

