الصراع يشتعل بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم ظهير بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


وضع مانشستر يونايتد أهدافه التي يدعم بها صفوف الفريق في خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

و وضع اليونايتد اهتمامه مرة أخرى بالظهير الكندي ألفونسو ديفيز، والذي من المتوقع أن يغادر بايرن ميونخ بنهاية الموسم.

وكشف الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرغ صحفي "سكاي سبورتس"  أن ألمان يونايتد أتخذ قرارًا نهائيًا بوضع ديفيد على رأس قائمة أولويات التعاقدات الجديدة لروبين أموريم.

والجدير ذكره أن ديفيز أيضًا ضمن اهتمامات ريال مدريد الذي يريد تدعيم خطه الخلفي الذي يمر بأزمه، لذلك من المتوقع أن نرى صراعًا كبيرًا على اللاعب في العام المقبل.

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