"فرصة ذهبية".. قرار جوميز النهائي بشأن سيف فاروق جعفر في الزمالك

الفجر الرياضي
سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قرارًا حاسمًا بشأن اللاعب سيف فاروق جعفر، محور الفريق، في ظل الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة وابتعادهم عن المشاركة في المباريات.

فرصة ذهبية لسيف فاروق جعفر

قرر جوزيه جوميز منح سيف فاروق جعفر فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة الحالية، مستغلًا غياب الثنائي محمد شحاتة ومحمد السيد بسبب الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، والتي ستبعدهما عن الفريق لبعض الوقت.

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أكد المدرب البرتغالي ثقته الكاملة في قدرات سيف فاروق جعفر، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحصل على فرصة حقيقية لإثبات نفسه في الفترة المقبلة. وأضاف جوميز أنه سيقوم بتقييم أداء اللاعب بشكل نهائي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (الميركاتو الشتوي) لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله مع النادي.

ترددت في الآونة الأخيرة شائعات حول رحيل سيف فاروق جعفر عن صفوف الزمالك، خاصة مع الحديث عن عدم اقتناع جوميز بأدائه، إلى جانب أسماء أخرى مثل محمد عاطف ومهاب ياسر. ومع ذلك، يبدو أن المدرب قرر منح جعفر فرصة جديدة لإثبات نفسه قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

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